De warmste vakantieplek, met jager Kristof Vandewoestijne: “Genieten van de natuurpracht in ons jachtgebied” Pieterjan Neirynck

09 juli 2020

06u03 0 Anzegem Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt Anzegemnaar én jager Kristof Vandewoestijne je naar het Kasselrijbeekpad in deelgemeente Vichte.

Het Kasselrijbeekpad is er eentje met serieuze voorgeschiedenis. In 2002 diende het toenmalige gemeentebestuur van Anzegem een aanvraag in om voetweg 28 en 29 tussen de Mekeirleweg, Diestvelstraat en het overstromingsbekken van de Kasselrijbeek af te schaffen. De rechtbank verklaarde die aanvraag toen ongegrond, maar pas onder het volgende bestuur kwam er schot in de zaak. Anzegem trad in overleg met de eigenaars van de vergeten voetwegen en zorgde voor een compromis met een alternatief tracé langs perceelsgrenzen. In mei 2017 werd het nieuwe Kasselrijbeekpad door 150 wandelaars officieel ingewandeld.

Sneukelstruiken

Weinig mensen weten dat het pad van een kleine kilometer lang zich pal in een jachtgebied bevindt. Daarom is dit stukje natuur ook één van de favoriete plekje van jager Kristof Vandewoestijne. Eén-kijkers zullen de Anzegemnaar misschien herkennen, want hij werkte mee aan het televisieprogramma ‘Twee tinten grijs’. Daarin probeerde hij De Kreuners-gitarist Jan Van Eyken en de bekende klankman Pascal Braeckman wat bij te brengen over jagen. “Het productiehuis had me via mijn jachtsite gevonden. Ik heb hen meegenomen naar de kleinwildjacht van bevriende jagers in Zulzeke en naar een aanzitjacht in Duitsland. We hadden het geluk om een vrouwelijke ree te kunnen schieten. Ik wou geen promo-filmpje, maar een eerlijk beeld zodat mensen zelf een beeld kunnen vormen van wat jagen echt is.”

Dat jagers vaak een slechte naam hebben, vindt Vandewoestijne spijtig. De overgrote meerderheid van de jagers zijn niet de knallende macho’s waarvoor ze vaak ten onrechte versleten worden. “Natuurlijk jagen we omdat we dat graag doen. Ik steek dat niet onder stoelen of banken. Maar onze bezigheden zijn veel ruimer. Ik breng ongeveer 200 dagen per jaar door in het jachtgebied en dat zullen er misschien 50 met wapen zijn. Wat we dan wel doen? Akkers inzaaien, zogenaamde ‘sneukelstruiken’ voor wild voorzien en voornamelijk ook wildtellingen houden en vooral observeren.”

Zonsondergang

Het liefst trekt Kristof bij zonsopgang of -ondergang naar het Kasselrijbeekpad. “Dan is het licht hier het mooist. Wie hier langskomt, zal de rust kunnen waarderen. Je kan hier bovendien heel wat vogels spotten”, vertelt hij. Op bepaalde momenten kan je ook zijn jachtgroep tegenkomen. “Ik doe niets liever dan mensen uitleggen wat we doen. Het gebeurt regelmatig dat we geïnteresseerden meenemen tijdens de jacht. Als je het eens in zijn werk ziet en er een woordje uitleg bij krijgt, dan verandert het beeld over jagers heel snel. Het beste voorbeeld is mijn echtgenote. Ze was heel lang een tegenstander, maar nu overweegt ze zelfs om de jachtcursus te volgen.”

Ken jij ook nog een plekje in de buurt dat zeker het ontdekken waard is? Laat het ons weten via www.hln.be/challenges!