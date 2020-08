De Blokkentoren krijgt ruim 100.000 euro voor turnzaal en vergaderzaal Pieterjan Neirynck

26 augustus 2020

15u21 7 Anzegem De Vlaamse regering investeert iets meer dan 100.000 euro in de Vrije Basisschool De Blokkentoren langs de Vichtsesteenweg in Anzegem (Heirweg).

De middelen maken deel uit van een investeringsgolf waarbij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 24 miljoen euro in 193 scholenbouwprojecten pompt. Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) vloeit er 101.019,67 euro naar de vrije basisschool voor de inrichting van de turnzaal en de vergaderzaal. “Het is voor leerlingen en leerkrachten eens zo fijn dat zij het nieuwe schooljaar kunnen starten in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur”, zeggen minister Weyts en Anzegems N-VA-voorzitter Frederik Cardon.