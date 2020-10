Burgemeester krijgt uitstel: keuze tussen omleidingsweg en 54 onteigeningen (nog) niet op gemeenteraad Pieterjan Neirynck

10 oktober 2020

14u54 0 Anzegem Anzegems burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) krijgt uitstel voor Anzegems burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) krijgt uitstel voor de kwestie die Anzegem in de ban houdt . De gemeenteraad hoeft zich dinsdag (nog) niet uit te spreken over de verscheurende keuze tussen de omleidingsweg en de verbreding van de Kerkstraat.

Wat de burgervader donderdag nog in Het Laatste Nieuws aankondigde, is ook gelukt. De provincie stemt in met het uitstel van de moeilijke stemming waarbij de gemeenteraad moet beslissen of ze 54 woningen wil onteigenen om de Kerkstraat te verbreden of de verfoeide en gecontesteerde omleidingsweg laat aanleggen. Het Agentschap Wegen en Verkeer had Anzegem vorige week voor een ultimatum geplaatst, na het jarenlange politieke getalm over de verkeersonveilige situatie in het centrum van de gapersgemeente.

“Uitstel van executie”, omschrijft Gino Devogelaere het. “De kwestie sleept al jaren aan, maar ik kon niet toelaten dat we nu ineens op een week tijd zouden moeten beslissen over 54 onteigeningen. Er mag pas gestemd worden als er meer duidelijkheid over wat die procedure zal inhouden. Sowieso is geen enkele van de twee voorstellen een goede oplossing voor Anzegem.”

Los van de eerstvolgende zal de gemeenteraad samenkomen om de kwestie informeel te bespreken. Door de coronamaatregelen zal de eigenlijke gemeenteraad van komende dinsdag niet toegankelijk zijn voor het publiek. De gemeente zal wel een livestream voorzien, zoals bij eerder zittingen.