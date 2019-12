Brandstichting na inbraak in woning die te koop staat AHK

01 december 2019

14u24 3 Anzegem In een woning die te koop staat in de Steenovenstraat in Anzegem brak in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 0.45 uur brand uit. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

Buurtbewoners konden de hulpdiensten snel verwittigen omstreeks 0.45 uur. Het was de brandweer van Kluisbergen van de zone Vlaamse Ardennen die als eerste ter plaatse was en het vuur vrijwel meteen kon blussen. De brand situeerde zich in een ruimte op de eerste verdieping van de woning. Er zijn aanwijzingen dat een persoon de woning die te koop staat, is binnengedrongen en er brand heeft gesticht. De politie voert een onderzoek naar de dader.

De brand in de Steenovenstraat was meteen ook de eerste interventie van de gloednieuwe brandweerpost Belgiek van de zone Fluvia. De brandweer haalde het materiaal dat vuur had gevat uit de woning. De schade bleef beperkt tot één kamer op de eerste verdieping. Het parket van Kortrijk kan voorlopig niet meer info geven over de brandstichting.