Brandje in woning die te koop staat snel geblust AHK

01 december 2019

In een woning die te koop staat in de Steenovenstraat in Anzegem brak in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 00.45 uur brand uit. Buurtbewoners verwittigden de brandweer die ter plaatse snelden. Het was de brandweer van Kluisbergen van de zone Vlaamse Ardennen die als eerste ter plaatse was en het vuur vrijwel meteen kon blussen. Er was brand uitgebroken in één van de kamers op de eerste verdieping. Ook de brandweer van de splinternieuwe post Belgiek kwam ter plaatse als ondersteuning De brandweer bracht heel wat materiaal dat had vuur gevat in de woning naar buiten. De schade bleef beperkt tot de kamer op de eerste verdieping. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk.