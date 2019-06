Bollebos huldigt sportiefste leerlingen Peter Lanssens

25 juni 2019

12u59 0 Anzegem Basisschool Het Bollebos in Anzegem bracht hulde aan de sportiefste leerlingen van het voorbije schooljaar. Dat zijn (op de foto vlnr) op de eerste rij Hannes Douterlungne, Aleandro Van Steenbrugge, Svea Detremmerie, Femke Claeys en Ruiz Nina Van Eeckhout. Op de tweede rij zijn dat Andreas Vande Vannet, Lana Rosseeuw en Django Van Steenbrugge.

Het zijn de leerlingen die per klas de meeste sportstempels behaalden. Ze verdienden stempels door deel te nemen aan sportactiviteiten en kregen per podiumplaats een extra stempel. De sportiefste klas van het schooljaar 2018-2019 is het vijfde leerjaar. De medailles en bekers werden maandagnamiddag uitgereikt door schepen van Onderwijs Anja Desmet (Samen Eén) en profwielrenner Sep Vanmarcke. Zijn dochter Lucie zit in de peuterklas in Het Bollebos. Ook sportgangmaker Veerle Demunter en directrice Ilse Delombaerde woonden de huldiging bij.