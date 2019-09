Boek belicht 900 jaar Vichte Peter Lanssens

13 september 2019

10u08 0 Anzegem Vichte vierde op 6 en 7 juli het 900-jarig bestaan. De stichtingsakte van de kerk werd 900 jaar geleden ondertekend. Heemkundige kring De Spinspoele besliste in dat kader om Van der Vichte in een moderne versie heruit te geven. Het oorspronkelijk boek Van der Vichte van Leonard Blockeel dateert van 1975.

Een redactieteam met Youri Devlaminck, Brecht Dewaele, Hubert Lanneau en Pol Ostyn scande het boek in, zette het in een moderne lay-out om en voegde er kaarten en afbeeldingen aan toe. Die zo de geschiedenis zichtbaar maken. Historicus Brecht Dewaele beschrijft in het eerste deel van 90 bladzijden het verleden van Vichte. Van de monniken van Reims die naar onze contreien trekken tot de economische revolutie van de regio. Het boek is een kanjer van 19 op 26 centimeter, met 326 pagina’s en 220 foto’s. Het is op 400 exemplaren gedrukt. Wie vooraf intekende en reserveerde, kan zijn boek afhalen tijdens de kermis op zondag 15 september in de Oude Kerk. Waar het Davidsfonds op de boekenbeurs aanwezig is met een stand, van 14 tot 19 uur. Wie niet vooraf intekende, kan het boek ter plaatse inkijken en kopen. De prijs is 30 euro.