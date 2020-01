BK wielrennen verwelkomt vrijwilligers en mensen die iets willen organiseren: “Laat het tijdig weten” Peter Lanssens

31 januari 2020

11u51 6 Anzegem Het is voor wielerliefhebbers uit de regio ook aftellen naar het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor elite dames en heren, op zondag 21 juni in Anzegem. Wie wil meehelpen of iets wil organiseren langs het parcours, laat dat voor 31 maart weten aan Anzegem Cycling.

De organisatie verzamelt alle aanvragen en legt deze, indien nodig, voor aan het gemeentebestuur om de nodige vergunningen te bekomen. Wie ingesloten wordt door de wedstrijd, krijgt in april een flyer met meer info. Er wordt voor hen en voor zorgverleners ook een infomoment georganiseerd, in mei. Wie nu al vragen heeft over de bereikbaarheid: communicatie@anzegem.be of tel. 056/69.44.31. Het parcours voor die voorlaatste zondag van juni is al bekend.

Aankomst aan Escolys

De vrouwen starten in Anzegem en de mannen in Halle. Ze rijden een aantal plaatselijke rondes op een parcours in de Oudenaardestraat, Peter Benoitstraat, Ingooigemstraat, Ingooigemplaats, Pastoor Verrieststraat, Schernaai, Hellestraat, Hoogstraat, Westdorp, Kapellestraat, Tiegemberg, Bomstraat, Landergem¬straat, Lange Winterstraat, Vichtsesteenweg en Heirbaan, met aankomst ter hoogte van Escolys. Het parcours wordt vanaf 9 uur afgesloten voor auto’s. De vrouwen starten om 10 uur. Het einde van hun wedstrijd is rond 13.15 uur. De mannen starten om 12.30 uur in Halle en zijn rond 14.45 uur in Anzegem. Daarna volgen de plaatselijke rondes. Het einde van de wedstrijd is rond 18 uur voorzien. Daarna kan het verkeer opnieuw op het parcours rijden. Wie een idee heeft, kan een mail te sturen naar willy.vanhonnacker@telenet.be.

