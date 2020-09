Betrapt met 840 euro in sok: cannabisdealer riskeert jaar cel en dreigt 48.000 euro drugsgeld kwijt te spelen LSI

23 september 2020

14u53

Anzegem Een 23-jarige jongeman uit Anzegem daagde woensdag niet op voor de correctionele rechtbank van Kortrijk voor zijn proces rond de verkoop van cannabis. Hij kon met 840 euro cash geld in zijn kous opgepakt worden.

Op 4 februari 2020 merkte de politie in de Kasterstraat in Anzegem een verdacht voertuig op. Passagier Jens L. bleek 840 euro cash geld in zijn sok verstopt te hebben. “Om cannabis te kopen van zijn dealer”, gaf hij toe. Bij een huiszoeking kon 42 gram cannabis gevonden worden. De jongeman gaf toe dat hij het spul zelf ook verkocht en daarmee winst maakte. Met het verdiende geld betaalde hij onder meer boetes van eerdere veroordelingen af. De openbare aanklager rekende uit dat er een omzet van zo’n 48.000 euro werd gemaakt. Geld dat het verbeurd verklaard wil zien. Jens L. kwam niet opdagen. Vonnis op 21 oktober.