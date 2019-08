Bejaard echtpaar keert terug van begrafenis

en ontdekt inbraak Hans Verbeke

11 augustus 2019

13u07 22 Anzegem Een 85-jarige man en zijn 79-jarige vrouw uit Tiegem zijn bijzonder aangeslagen door wat hen is overkomen. Terwijl ze vrijdag een uitvaartplechtigheid van een familielid bijwoonden, werd bij hen thuis ingebroken. De daders gingen ervandoor met al hun goud- en zilverwerk. “Vooral het verlies van stukken met grote emotionele waarde doet pijn”, zegt hun schoondochter.

Omdat ze ook mee aan tafel gingen na de uitvaartplechtigheid was het echtpaar op leeftijd uit Tiegem uiteindelijk pas om 17 uur weer thuis. Daar wachtte hen een onaangename verrassing. “Een deur aan de achterzijde werd opengebroken met een koevoet”, zegt hun schoondochter, wiens moeder vrijdag werd begraven. “Niet alleen op de benedenverdieping, maar zelfs tot in de badkamer toe werd alles doorzocht en overhoop gegooid. Een pot met rijst werd leeggegoten, precies alsof daarin iets waardevols zou verstopt zitten. Het was ronduit afschuwelijk. De daders hebben volgens de politie ruim de tijd genomen tijdens de inbraak. Mijn schoonouders zijn helemaal van slag. Pas dit weekend slaagden ze erin om min of meer een inventaris te maken van wat verdwenen is.”

Sommige gestolen spullen zijn onvervangbaar, zoals een gouden uurwerk dat mijn schoonmoeder 67 jaar geleden kreeg ter gelegenheid van haar plechtige communie en een gouden armband die ze kreeg van haar man nog voor hun huwelijk Schoondochter

Onvervangbare stukken

Samen met hun familie kwam het echtpaar tot de vaststelling dat alles verdwenen is wat van goud of zilver is. “Daar zitten onvervangbare stukken bij, zoals een gouden uurwerk dat mijn schoonmoeder 67 jaar geleden kreeg van haar oma, ter gelegenheid van haar plechtige communie”, zegt de schoondochter. “Ook een gouden armband die ze kreeg van haar man, nog voor hun huwelijk, is weg. Dat is het ergste. Het uurwerk zou ze allicht nooit meer dragen, maar de emotionele waarde van zoiets is uiteraard veel groter dan wat zo’n juweel waard is.”

Voorzorgen genomen

Omdat ze vroeger al wel eens hoorden over inbraken bij mensen die een uitvaartplechtigheid bijwoonden, was de familie bijzonder voorzichtig in haar communicatie rond het overlijden en de begrafenis. “We hebben niks op sociale media geplaatst”, zegt de schoondochter. “De mensen die we wilden uitnodigen, hebben we allemaal zelf aangeschreven. De namen van mijn schoonouders stonden zelfs niet eens op de rouwbrief vermeld. En het huis was zorgvuldig afgesloten. Toch gebeurt het.” De familie deelt haar pijnlijke ervaringen om andere mensen te waarschuwen. “Het valt ons moeilijk te geloven dat mijn schoonouders een toevallig slachtoffer waren”, zegt de vrouw. “Daarom bij deze een waarschuwing, in de hoop dat niemand anders dit hoeft mee te maken.”