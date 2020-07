Automobiliste gewond na buiteling in aardappelveld op Tiegemberg VHS

29 juli 2020

Net voor de middag is woensdag op Tiegemberg in de Anzegemse deelgemeente Tiegem een zwaar ongeval gebeurd. Een 29-jarige vrouw uit Sint-Eloois-Winkel raakte daarbij gewond. Elien D. kwam uit de richting van het centrum toen ze om nog onbekende reden met haar BMW X4 rechts van de weg in de gracht sukkelde. Het voertuig ging daarbij over de kop en kwam op z’n zij in een aardappelveld terecht, vlak bij het kruispunt met de Lindestraat. De jonge vrouw werd door de brandweer uit het wrak geholpen. Ze was niet al te zwaar gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Waregem gebracht. Door het ongeval was er een tijdje lichte verkeershinder in de omgeving.