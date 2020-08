Automobilist geflitst tegen 118 kilometer per uur in zone 50



Alexander Haezebrouck

12 augustus 2020

13u06 0

De politiezone Mira voerde afgelopen maandag snelheidscontroles uit. De agenten stonden onder andere in Westdorp in Tiegem, waar vijftig van de tweehonderd gecontroleerde bestuurders sneller reden dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Eén bestuurder reed zelfs tegen 118 kilometer per uur voorbij de flitscamera. Hij zal zich binnenkort mogen verantwoorden voor de politierechter.