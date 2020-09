Automobilist belt ladderzat uit gestrande Aixam naar politie: maand rijverbod en boete LSI

11 september 2020

13u49

Bron: LSI 0 Anzegem Wat doe je als je ladderzat met je wagentje in de gracht bent beland en jezelf niet kan bevrijden? De politie bellen, dacht een automobilist die zich vrijdag voor de Kortrijkse politierechtbank moest verantwoorden.

Daniel A. was op 27 september 2019 in Anzegem met zijn brommobiel Aixam in de gracht beland. Hoewel hij besefte dat hij ladderzat was, zag hij geen andere uitweg uit zijn penibele situatie dan de politie te bellen. De agenten schoten uiteraard ter hulp maar deden A. ook eens blazen. Resultaat: 2,74 promille. De politierechter gaf hem 1.000 euro boete en een rijverbod van één maand. Aan een alcoholslot ontsnapte hij.