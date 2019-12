Auto botst tegen paal en brandt uit: bestuurder lichtgewond VHS

19 december 2019

Langs de Grote Leiestraat in Anzegem gebeurde donderdagmorgen iets voor half acht een zwaar ongeval. Een automobilist verloor er na een verkeerd ingeschat manoeuvre de controle over zijn Opel Corsa. Dat gebeurde in de richting van Waregem, luttele tientallen meters voor het kruispunt met de Steenbruggestraat. De slippende Opel Corsa raakte rechts van de weg af en botste frontaal tegen een elektriciteitspaal. Door de klap brak die af, maar de elektriciteitsdraden verhinderden dat de paal op het wegdek terechtkwam. Vrijwel meteen na de aanrijding vatte de personenwagen vuur. De bestuurder kon zonder problemen het voertuig verlaten. Hij liep lichte verwondingen op. Nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de gesneuvelde elektriciteitspaal te vervangen. Tijdens de werken moest de buurt het een tijd zonder elektriciteit stellen.