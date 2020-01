Auto bolt van oprit: automobiliste (72) gewond LSI

11 januari 2020

15u43

Bron: LSI 0 Anzegem Langs de Zelestraat in Kaster (Anzegem), vlakbij De Varent, is een 72-jarige vrouw gewond geraakt aan de benen. Dat gebeurde toen haar auto van de oprit bolde.

V.R. uit Anzegem was rond 13.15 uur op bezoek in de Zelestraat en had wellicht haar automatische versnellingsbak niet in de P-stand geplaatst noch haar handrem opgetrokken. Toen de auto achteruit begon te bollen, probeerde ze de wagen nog tevergeefs tegen te houden. Het incident eindigde aan de overkant van de smalle landelijke straat in de gracht. De vrouw raakte met de benen gekneld tussen de gracht en de auto. De brandweer snelde ter plaatse om haar uit haar penibele situatie te bevrijden. Gewond maar buiten levensgevaar werd ze met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De auto moest uit de gracht getakeld worden.