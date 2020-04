Applaus voor de zorgsector mondt uit in gezellig samenzijn: schepen lapt samenscholingsverbod aan zijn laars VHS/PNW

10 april 2020

17u38 4 Anzegem Schepen van Welzijn in Anzegem Davy Demets (38) heeft samen met vijf anderen een proces-verbaal gekregen wegens een inbreuk op het samenscholingsverbod. Het gezelschap nam deel aan het dagelijks applaus voor de zorg, maar dat mondde uit in een gezellig samenzijn. Demets wil niet bevestigen dat hij bekeurd werd. “Ik passeerde daar toevallig met mijn hondje en was geen betrokken partij.”

Ook in de Oudstrijdersstraat in Anzegem wordt nu al een tijd elke avond om 20 uur geapplaudisseerd uit respect voor de zorgsector. In het begin verliep dat zoals het hoort, maar de jongste dagen verslapte de striktheid waarmee bepaalde mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Verschillende keren al bleef een groepje mensen zich ophouden in de buurt en kwam het tot een gezellig samenzijn, waarbij ook een pintje werd gedronken.

Onverwachte controle

Donderdagavond was het weer van dat. Tot om 20.20 uur plots een combi en een anoniem voertuig de straat kwamen ingereden. De politie had blijkbaar lucht gekregen van de situatie en kwam onverwacht controleren. “Onze mensen stelden vast dat er inbreuken werden gepleegd tegen het samenscholingsverbod”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede, woordvoerder van de politiezone Mira. “Zes personen kregen een proces-verbaal.” Vanden Heede wil niet bevestigen dat schepen Davy Demets een van de betrokkenen was, maar vanuit politieke hoek kwam daar wel bevestiging van.

Toevallig gepasseerd

“Ik val uit de lucht”, reageert Demets als we hem om een reactie vragen. Na enig aandringen geeft hij toe dat hij wel degelijk ter plaatse was. “Maar ik passeerde er toevallig met mijn hondje toen de politie er was. Ik heb de agenten gevraagd of de zaak niet kon geregeld worden met een minnelijke schikking.” Op de vraag of hij inderdaad een proces-verbaal kreeg, wil Demets niet antwoorden. “Dat doet er niet toe, ik was niet betrokken bij de inbreuk”, zegt hij. Na langer aandringen wil Demets nog kwijt dat hij “gehoord zal worden”. In politieke kringen heeft Demets wel toegegeven dat hij een proces-verbaal heeft gekregen en dat hij de boete van 250 euro zal betalen.