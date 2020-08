Anzegemse gemeenteraad gaat opnieuw fysiek door, maar reservatie verplicht Pieterjan Neirynck

27 augustus 2020

13u11 0 Anzegem Voortaan zal de Anzegemse gemeenteraad opnieuw in fysieke vorm doorgaan. Dat heeft waarnemend burgemeester Johan Delrue (Samen Eén) beslist met een burgemeestersbesluit.

Sinds maart vond de zitting telkens achter gesloten deuren plaats in gemeenschapscentrum De Stringe. De raadzaal in het gemeentehuis bleek te klein om alle raadsleden op veilige afstand van elkaar te plaatsen. Wie de gemeenteraad in coronatijden wilde volgen, kon dat enkel via een audiostream. Dat verandert nu, want de vergadering wordt weer opengesteld voor het publiek. In het kader van de contactopsporing is het wel verplicht om je aanwezigheid telefonisch of via e-mail te bevestigen, ten laatste om 12 uur op de dag voor de gemeenteraad. De eerstvolgende zitting vindt normaal gesproken op dinsdag 8 september plaats.