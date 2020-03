Anzegemse brouwerij ‘t Verzet zorgt voor bier aan huis en steunt lokale drankenhandelaars Pieterjan Neirynck

31 maart 2020

11u04 0 Anzegem Om de financiële schade van de coronacrisis te beperken, start brouwerij ‘t Verzet uit Anzegem vanaf volgende week met een thuislevering van bier. Een deel van de opbrengst gaat naar de drankenhandels die hun bieren afnemen. “Zo willen wij, ondanks de moeilijke tijden, toch onze steun betuigen aan hen. Als kleine zelfstandigen onder elkaar”, vertelt Koen Van Lancker.

De Anzegemse brouwerij staat bekend haar eigenzinnige bieren, zoals Rebel Local, Moose Blues of Golden Tricky. “Alle cafés zijn verplicht gesloten en kennen een moeilijke tijd. Wij zijn afhankelijk van deze zaken en gaan dus ook een zware periode tegemoet. De productie ligt zo goed als stil en bestellingen blijven uit”, zegt Koen Van Lancker, die samen met Alex Lippens zaakvoerder is. Daarom gaat het duo dus bierpakketten leveren in een straal van 20 kilometer rond de brouwerij. Concreet komt dit overeen met de regio Kortrijk, Waregem, Oudenaarde, Ronse en Deinze.

Overlaten aan specialisten

Een deel van de opbrengst gaat trouwens naar de drankenhandels die de bieren van ‘t Verzet verkopen. “We geloven dat brouwerijen niet kunnen werken zonder distributie, dus we willen hen zeker niet passeren. Ze zijn nog altijd open, maar merken dat de verkoop van speciaalbier sterk teruggevallen is”, stelt Koen. Daarom krijgt elke drankenhandel een bepaald percentage, afhankelijk van de hoeveelheid bieren die in 2019 afgenomen werd. “Uiteraard stoppen we met deze actie van zodra de maatregelen versoepelen. Dan is de verkoop van het bier weer in handen van de échte specialisten.”

Wie een pakket (12 flesjes) wil bestellen, kan dat tot en met donderdag 2 april om 12.00 uur doen via info@brouwerijtverzet.be. Een verzameling speciaalbieren kost 36 euro, een doosje gewone bieren kost 24 euro. Iedereen krijgt een gratis glas bij de bestelling.