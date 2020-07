Anzegems IT-bedrijf lanceert tool om café- en restaurantbezoekers te registreren Pieterjan Neirynck

22 juli 2020

18u02 0 Anzegem Nu de stad Antwerpen de horecazaken op hun grondgebied verplicht om de contactgegevens van alle klanten te registreren én andere lokale besturen met gelijkaardige plannen spelen, heeft The Staff Solutions uit Vichte (Anzegem) een kans gezien. Het IT-bedrijf lanceert een eenvoudige tool die klanten toelaat om zich snel en eenvoudig te registreren bij het binnenkomen.

Toegegeven, helemaal nieuw is de tool niet. The Staff Solutions ontwikkelt al jaren technologische oplossingen voor bedrijven die op eenvoudige wijze hun bezoekers willen registreren. “Gatehouse, ons programma, is bedoeld voor bedrijven die geen fysieke receptie meer hebben. Vrachtwagenchauffeurs of andere bezoekers kunnen met behulp van onze software hun aankomst melden, waarna de betrokken medewerkers verwittigd worden”, vertelt Stef Gheysen. Toen de registratieplicht van horecabezoekers in juni al even op tafel lag, ging het bedrijf meteen aan de slag. “Met een sterk vereenvoudigde versie van Gatehouse konden we café- en restaurantuitbaters perfect uit de nood helpen. Maar het kwam niet tot een verplichting.”

Nu lijkt het er wel sterk op dat de Nationale Veiligheidsraad een registratieverplichting zal opleggen. “We hebben contact opgenomen met Unizo en Horeca Vlaanderen, heel wat lokale besturen en zelfs in de mailbox van Karine Moykens hebben we een bericht achtergelaten”, vervolgt zaakvoerder Serge Demeyere. Moykens is de voorzitter van het interfederaal comité Testing & Tracing, die ijvert voor aanwezigheidslijsten op elk evenement. Maar hoe werkt de tool van The Staff Solutions eigenlijk? “Heel simpel. Een cafébaas voorziet een laptop of tablet met internetverbinding aan de ingang, waarmee klanten zelf hun gegevens kunnen ingeven. Voornaam, familienaam en een gsm-nummer volstaan. Zelfs mijn grootmoeder van 80 kan dat”, lacht Gheysen.

Faire prijs

Om het programmaatje van Serge te gebruiken, moet een horecazaak 20 euro per maand neertellen. “Volgens mij is dat een faire prijs. Ons is het niet om het grote geld te doen”, benadrukt Demeyere. “Enerzijds willen we de cafébazen en restauranthouders wat kopzorgen ontnemen, anderzijds hopen we zo wat naamsbekendheid te genereren voor ons volledig softwarepakket.” Nog dit: zaakvoerders én klanten die gebruik maken van Gatehouse, mogen privacygewijs op hun beide oren slapen. “De contactgegevens verdwijnen in een afgesloten database. Onze toepassing voldoet aan alle privacyregels en is volledig GDPR-proof”, klinkt het.