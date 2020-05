Anzegem wil spaarbekkens controleren: “Niet de bedoeling dat landbouwers uit andere gemeenten langskomen” Pieterjan Neirynck

22 mei 2020

06u39 1 Anzegem Nu water een steeds schaarser goed wordt, zal de gemeente Anzegem strenger toezien op de spaarbekkens in de gemeente. Landbouwers die water willen oppompen, moeten dat melden. “Ook de politie zal een oogje in het zeil houden. Het is niet de bedoeling dat landbouwers uit andere gemeenten langskomen”, zegt burgemeester Gino Devogelaere.

Sinds donderdag geldt er in West-Vlaanderen een oppompverbod voor kwetsbare rivieren, grachten en beken, omdat het peil nu al op verschillende plaatsen onder het minimum staat. Nochtans hebben landbouwers voor hun gewassen nood aan water, dat ze dan bijvoorbeeld uit spaarbekkens kunnen halen. In Anzegem zijn er verschillende spaarbekkens. Zo is er eentje met een capaciteit van 30 miljoen liter aan de Landergemstraat en legt de provincie de laatste hand aan een spaarbekken op de hoek van de Walskerkestraat en Kleine Leiestraat. Beide kwamen er om wateroverlast in de buurt te voorkomen.

Toelating

“Ik heb nog geen weet van landbouwers die er nu al een beroep op doen”, reageert burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Maar ik moet wel toegeven dat we daar nooit officieel melding van krijgen. Hoewel landbouwers toelating moeten krijgen van de gemeenten, krijgen wij nooit aanvragen binnen. En toch verdwijnt er water”, lacht hij. Daarom zal de gemeente de controle op de gemeentelijke spaarbekkens verhogen. “Er komt een nadar met de boodschap dat een toelating nodig is. Het is vooral om te vermijden dat landbouwers uit omliggende gemeenten langskomen. Spijtig, maar het is een beetje ieder voor zich. Voor de provinciale bekkens geldt dat natuurlijk niet.”