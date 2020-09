Anzegem werkt aan kerkenplan: “Al drie spontane kandidaat-kopers voor Tiegemse kerk” Pieterjan Neirynck

06u03 0 Anzegem In Anzegem zit het gemeentebestuur met de handen in het haar. Het onderhoud van de zeven kerken in de gemeente kost handenvol geld en een toekomstplan voor het patrimonium dringt zich op, want het Brugse bisdom wil nog slechts twee kerken overhouden voor misvieringen.

Dat de gapersgemeente en kerken geen ideale combinatie vormen, is al enkele jaren duidelijk. Over een maand is het exact zes jaar geleden dat de hoofdkerk van Anzegem in vlammen opging. Binnen afzienbare tijd moet de gedeeltelijke restauratie van de Sint-Jan De Doperkerk starten. “De aanbesteding is er, we hebben de prijzen van de aannemers ontvangen. Eerstdaags zitten we samen met de kerkfabriek en Erfgoed om verdere beslissingen te nemen”, zegt schepen van Patrimonium Johan Delrue (Samen Eén). “Tijdens dat overleg zullen we beslissen wanneer de werken aan de toren en het koor concreet aanvatten.”

Onlangs besliste het gemeentebestuur om de verzakking van de Oude Kerk in Vichte aan te pakken. In december werd het kerkje voor zeker een jaar gesloten omdat de noordelijke kruisbeuk aan het scheuren is. “Een gespecialiseerde firma heeft de schade in kaart gebracht via boringen. Je kunt natuurlijk geen krik onder de kerk steken en de ondergrond verstevigen, dus de aannemer gaat beton onder het gebouw pompen”, zei burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) daarover in deze krant. Aan deze buitenwerken hangt een prijskaartje van 300.000 euro, maar Devogelaere sluit niet uit dat de kosten oplopen tot een half miljoen euro.

Herbestemming

Op de koop toe mengt ook het bisdom van Brugge zich. “Zij hebben ons te kennen gegeven dat ze twee kerken willen behouden voor kerkdiensten. Dat bezorgt ons heel wat kopzorgen, omdat we moeten beslissen wat we met die andere kerken gaan doen”, vervolgt schepen Delrue. Inzet-fractieleider Jeremie Vaneeckhout vindt dat een positieve evolutie. “Het is goed dat er nagedacht wordt over dingen die zes jaar geleden onbespreekbaar waren. Vroeger moesten we niet beginnen over een nieuwe toekomst voor kerkgebouwen, maar op dat vlak zijn de geesten intussen gerijpt”, zegt hij.

Spontane aanbiedingen

Anzegem start nu met de opmaak van een kerkenplan, waarbij alle kerken onder de loep genomen worden. Volgens de burgemeester is het idee om de twee uiterste kerken van de gemeente te behouden. Dat zijn de nieuwe kerk van Vichte en de Sint-Mattheuskerk in Gijzelbrechtegem. “Voor de kerk van Tiegem hebben zich al spontaan drie kandidaat-kopers gemeld. Onder wie een sociale huisvestingsmaatschappij die er een woonproject zou kunnen onderbrengen. Maar dat zijn allemaal plannen die nog overleg vergen”, besluit de burgemeester.