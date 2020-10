Anzegem staat voor verscheurende keuze: gecontesteerde ringweg of 54 onteigeningen in de Kerkstraat? Pieterjan Neirynck

08 oktober 2020

16u01 0 Anzegem Het is als kiezen tussen pest of cholera. De Anzegemse gemeenteraad moet volgende week beslissen of ze 54 woningen wil onteigenen om de Kerkstraat te verbreden of de verfoeide en gecontesteerde omleidingsweg laat aanleggen. “Ik laat mijn burgers niet in de kou staan”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén), die de stemming wil uitstellen.

Al jaren is Anzegem in de ban van een omleidingsweg die het zwaar verkeer moet omleiden dat nu via de Kerkstraat dwars door het centrum passeert. In 2018 legde de provincie een tracé vast, dat de gemeente nadien verwierp. Na al die jaren raakt het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid het getalm beu. “Als jullie geen ring willen, hebben we een ander voorstel. We zullen tussen de 35 en 45 huizen afbreken om de Kerkstraat te verbreden en een fietspad aan te leggen”, kreeg het gemeentebestuur voor de zomer te horen. Nu zijn die plannen concreet, want AWV wil 54 woningen onteigenen om de Kerkstraat veiliger te maken.

Buurtvergadering

Pas vorige week kreeg het schepencollege die plannen te zien. “Een donderslag bij heldere hemel”, omschrijft burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) dat moment. Hij besluit om de gemeenteraad samen te roepen voor een informeel overleg. “Tot mijn grote ontgoocheling zijn amper 11 van de 23 raadsleden opgedaagd. Geen interesse of geen verantwoordelijkheid willen nemen? Ik weet het niet”, zegt de burgervader. Woensdag liet de burgervader inderhaast een buurtvergadering organiseren om de bewoners van de Kerkstraat in te lichten. “Toegegeven, dat is mank gelopen. Het was onmogelijk om iedereen nog te bereiken, maar er zijn toch een honderdtal mensen komen luisteren. Zonder geroep en getier, het is correct verlopen.”

Voorlopige slotsom is dat de gemeenteraad volgende week voor een ultimatum staat. Ofwel valt de keuze op de omleidingsweg, ofwel verliezen 54 gezinnen hun woning. “Het enige lichtpunt is dat die mensen goed vergoed zullen worden. AWV gaat niemand voor een almoes uit zijn huis zetten. Er komt compensatie voor grond én woning”, stelt Devogelaere, die voorts geen enkele uitspraak wil doen over de stemming. “Je moet weten dat er al zeker zeven gemeenteraadsleden belanghebbend zijn, waardoor ze niet mogen meestemmen. Dat kan de uitkomst beïnvloeden, hé.”

Uitstel van executie

Toch denkt Devogelaere dat hij de stemming nog kan uitstellen. “Uitstel van executie”, noemt de burgemeester het. “Er bestaat gewoonweg geen goede oplossing voor Anzegem en de kwestie sleept al veel te lang aan. Maar ik wil hier niet de zondebok zijn die de zaak forceert. AWV en de provincie mogen doen wat ze willen. Ik laat mijn burgers niet in de kou staan. Er mag pas gestemd worden als er meer duidelijkheid is over wat die onteigening precies zal inhouden”, besluit hij.

Door de coronamaatregelen zal de gemeenteraad niet toegankelijk zijn voor het publiek. De gemeente zal wel een livestream voorzien, zoals bij eerder zittingen.