Anzegem schakelt lesgevers Sportwerk Vlaanderen in voor noodopvang Pieterjan Neirynck

15 mei 2020

09u03 1 Anzegem Voor veel scholen is het niet evident om reguliere lessen, afstandsonderwijs én noodopvang te combineren. De gemeente Anzegem springt daarom bij en stelt per schoolvestiging twee begeleiders van Sportwerk Vlaanderen ter beschikking.

Na een noodkreet van de Anzegemse scholen ging de gemeente op zoek naar een oplossing om de scholen te ontlasten. “Die vonden we bij Sportwerk Vlaanderen. Tegen betaling leveren zij lesgevers die de kinderen in de noodopvang op een sportieve manier een volledige dag begeleiden”, vertelt schepen van Jeugd en Kinderopvang Yannick Ducatteuw (Inzet). Met 17 begeleiders verdeeld over alle scholen kunnen er maximaal 238 kinderen opgevangen worden, al zeker tot vrijdag 5 juni. Het kost de gemeente 46.000 euro. “Maar we krijgen wel een subsidie van 30 euro per kind, per dag”, besluit Ducatteeuw.