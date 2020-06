Anzegem roept online bomenteller in het leven Pieterjan Neirynck

25 juni 2020

14u50 0 Anzegem Op de website van Anzegem kan je sinds kort een bomenteller terugvinden. Die houdt bij hoeveel nieuwe bomen er geplant worden in de gemeente.

Het gaat om een onderdeel van het meerjarenplan ‘Anzegem Morgen’, dat meerderheidspartijen Samen Eén, Inzet en N-VA eind vorig jaar voorstelden. Eén van de klimaatdoelstellingen is om 15.000 nieuwe bomen te planten tegen 2025. “We hebben onszelf bijvoorbeeld de maatregel opgelegd dat we twee nieuwe bomen voorzien als we een boom op openbaar domein rooien”, zegt schepen van Natuur en Klimaat Davy Demets (Inzet).

Streekeigen plantgoed

Nu kijkt de gemeente ook in de richting van de inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen om mee te werken. Wie de komende jaren een boom plant, kan dit online doorgeven aan de gemeente en zo bijdragen aan de klimaatdoelstelling. Op de website kan je ook een overzicht van streekeigen plantgoed vinden. Dat zijn boomsoorten die goed gedijen in onze streek én een meerwaarde betekenen voor de biodiversiteit.