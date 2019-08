Anzegem maakt vuilnisbakkenplan op

in strijd tegen zwerfvuil Joyce Mesdag

30 augustus 2019

17u34 2 Anzegem Anzegem maakt een vuilnisbakkenplan op in de strijd tegen zwerfvuil. “In Anzegem staan er 195 vuilnisbakken, maar die worden niet overal even goed gebruikt”, legt schepen Christophe Vandererven uit. “Daarom zullen we elke vuilnisbak monitoren en indien nodig gaan we vuilnisbakken bijplaatsen, verplaatsen of verwijderen. We willen op die manier de netheid van Anzegem vergroten.”

“Openbare vuilnisbakken zijn er zodat voorbijgangers die buiten iets eten of drinken, snel hun klein afval kwijt kunnen”, gaat Vandererven uit. “Dit wordt helaas niet altijd door iedereen gerespecteerd. Afval wordt op straat gegooid en sommigen nemen zelfs afval mee van thuis om in een openbare vuilnisbak te gooien. Anzegem zet dan ook heel wat mensen en middelen in om vuilnisbakken te plaatsen, te ledigen en om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. Dit is een tijdrovende bezigheid die wekelijks heel wat arbeidsuren kost.”

Daarom is de gemeente onder begeleiding van Mooimakers en Imog gestart met een coachingstraject om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te verbeteren. “Een van de onderdelen van dit traject is het opmaken van een vuilnisbakkenplan. Met de juiste vuilnisbak op de juiste plaats willen we de gemeente nog netter maken”

Inventaris

De eerste stap van het plan is al gerealiseerd: zo werd er een inventaris gemaakt van alle vuilnisbakken in Anzegem. “Er zijn 195 exemplaren, een hoog aantal voor Anzegem. Elke bak kreeg ook een uniek nummer zodat we alle gegevens kunnen koppelen aan de juiste vuilnisbak. De belangrijkste vragen die we ons nu zullen stellen is of de bestaande vuilnisbakken goed geplaatst staan. Zijn ze zichtbaar en bereikbaar? Zijn er voldoende vuilnisbakken? En welke vuilnisbakken worden er misbruikt?”

Metingen

Er werd intussen al een eerste meting uitgevoerd. “Onze mensen van de Technische Dienst moesten bij ieder vuilnisbakje onder meer noteren hoe vol de vuilnisbak is, in de welke staat hij is en of er wordt gesluikstort.” Dit najaar worden nog extra metingen gedaan om een volledig beeld te krijgen, maar na die eerste metingen worden al enkele maatregelen uitgevoerd. Kapotte vuilnisbakken worden vervangen, lege of slecht geplaatste vuilnisbakken worden verwijderd. Zo worden boodschappen op de vuilnisbakken gehangen. “Bijvoorbeeld: ‘Bedankt! Deze vuilnisbak wordt correct gebruikt!’ of ‘Dit is een vuilnisbak, geen huisvuilbak!’. Bij misbruik wordt de situatie na 4 weken geëvalueerd, indien het misbruik blijft aanhouden, wordt de vuilnisbak weggenomen.