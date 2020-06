Anzegem gaat aannemers verplichten om opgepompt water te hergebruiken Pieterjan Neirynck

12 juni 2020

08u23 0 Anzegem Het gemeentebestuur zal bij toekomstige omgevingsvergunningen aannemers verplichten om opgepompt water uit bronbemaling op te vangen zodat het hergebruikt kan worden. Dat beloofde burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) donderdagavond op de gemeenteraad.

“Door de droge zomers van de afgelopen jaren willen we iets doen aan ons waterverbruik”, bond oppositieraadslid Rik Colman (CD&V-Eendracht) de kat de koord aan. “Toch zie je rond bouwwerven opgepompt grondwater in de riool verdwijnen. De gemeente kan in de omgevingsvergunning als voorwaarde opleggen dat aannemers het water van de bronbemaling opvangen, zodat het niet verloren gaat”, stelde hij voor. Landbouwster en collega-raadslid Amandine Eeckhaut sloot zich aan met een concreet voorstel. “De gemeente kan bijvoorbeeld een digitaal platform aanbieden waarbij landbouwers zich kunnen aanmelden om water uit bronbemaling op te halen?”

Oplossingen zoeken

De meerderheid had oren naar de bezorgdheden. “Aan toegekende omgevingsvergunningen kunnen we in principe weinig doen. Maar ik wil mij persoonlijk engageren om geval per geval naar oplossingen te zoeken”, zei schepen van Ruimtelijke Ordening Davy Demets (Inzet), die “onmiddellijk aan de slag zou gaan” met het voorstel van raadslid Eeckhaut. “En we zullen in iedere toekomstige omgevingsvergunning een voorwaarde plaatsen dat het opgepompte water opgevangen moet worden”, vulde burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) aan. “Volgens mij zijn we de eerste gemeente in West-Vlaanderen die ingrijpt bij bronbemaling”, klonk het nog.