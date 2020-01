Anzegem breidt Thuisloket uit: “Nu ook online adreswijziging” Peter Lanssens

09 januari 2020

14u22 0 Anzegem Anzegem breidt het Thuisloket uit. “Onze (nieuwe) inwoners kunnen sinds kort ook hun wijziging van adres online doorgeven”, zegt schepen van digitalisering Christophe Vandererven (Samen Eén).

Wie in Anzegem komt wonen of de hoofdverblijfplaats binnen Anzegem wijzigt, geeft dat binnen de acht dagen na de verhuis aan. “Vroeger moest je hier twee keer voor langskomen in het gemeentehuis, voortaan geef je dat makkelijk online door”, zegt Christophe Vandererven. Na de digitale aangifte komt de wijkagent langs voor een controle van woonst. Een week later moet je eenmalig naar het gemeentehuis of Sociaal Huis om het adres op je eID te laten aanpassen. Inwoners vragen via het loket al zo’n 25 attesten digitaal aan. Je krijgt sommige al enkele minuten later in je mailbox, zonder dat je naar het gemeentehuis komt. Info: www.anzegem.be/thuisloket.