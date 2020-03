Anneleen schrijft persoonlijke kaartjes op verzoek: “Al zeker 50 mensen vroegen er eentje” Pieterjan Neirynck

25 maart 2020

19u04 10 Anzegem Anneleen Deseyn (29), de Anzegemse die de voorbije jaren bekend raakte met haar zelfgebakken taarten tegen verzuring, zet zich opnieuw in voor de maatschappij. Tijdens de coronacrisis schrijft ze kaartjes voor iedereen die erom vraagt. “Mensen in afzondering, thuisverpleegsters die de hele dag in de weer zijn voor anderen, er zijn genoeg mensen wat steun verdienen.”

In 2015 liet Anneleen op Facebook weten dat ze één jaar lang elke week met zoetigheid zou langsgaan bij iemand. Verspreid over heel Vlaanderen deelde ze 52 taarten uit. De bedoeling was om verzuring in de maatschappij tegen te gaan. Nu heeft ze opnieuw een actie op poten gezet: Anneleen schrijft kaartjes met persoonlijke boodschappen. “Taarten bakken en rondbrengen, dat gaat helaas niet. Daarom bied ik deze keer mijn schrijfkunsten aan. Ik heb een grote voorraad aan postkaartjes en op simpel verzoek schrijf ik een rijmpje of een tekstje”, vertelt Anneleen. Intussen kreeg ze al zeker 50 reacties op haar Facebook-bericht. “Het kost wel wat tijd om al die kaartjes te schrijven, want ik sta erop om telkens iets nieuws te verzinnen. De boodschap moet persoonlijk zijn en ik wil dat de ontvanger er iets aan heeft.” Wie ook graag een kaartje wil voor iemand anders, kan contact opnemen met Anneleen via Facebook.

Tot slot nog een tekstje dat Anneleen schreef, gericht aan een thuisverpleegster: “Liefste Christa, gezwind en met veel zwier zorg je nog altijd voor de mensen met veel plezier. Met schrik en vrees voor eigen gezondheid, maak jij kostbare tijd, tot een moment van ‘geven om’. Geven om elkaar, geven om zorgen, geven om anderen. Dankjewel, een mens zoals jij vervult anderen met trots mens te zijn.”