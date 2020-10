Alcoholverslaafde vrouw staat terecht voor 5 winkeldiefstallen bij Okay in Vichte LSI

05 oktober 2020

17u21

Bron: LSI 3 Anzegem Een alcoholverslaafde vrouw uit Anzegem riskeert een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden voor vijf winkeldiefstallen bij warenhuis Okay in Vichte (Anzegem). Telkens ging ze er met sterke drank of sigaretten vandoor.

Op 13 april 2019 kon Marleen O. op heterdaad betrapt worden bij de diefstal van sterke drank in het warenhuis. Nochtans was ze er even voordien door een winkelbediende attent op gemaakt dat ze niet mocht vergeten de flessen die ze in haar handtas had gestopt te betalen. Niettemin passeerde ze de kassa zonder betalen. Ze deelde nog een elleboog uit toen het winkelpersoneel haar staande probeerde te houden. Het bleek niet de eerste keer dat O. in het warenhuis had gestolen, zo bleek uit camerabeelden. Ook op 12, 15, 19 en 22 februari 2019 was ze zonder betalen met sterke drank en sigaretten vertrokken. “Ze probeert van de drank af te geraken en wil zich laten opnemen”, aldus haar advocate. “Ze drinkt geen sterke drank meer, enkel nog pintjes.” Ze vroeg de rechter een voorwaardelijke straf met begeleidende maatregelen op te leggen. Op 16 november gaat de zaak verder.