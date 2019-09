Al 230 naamvoorstellen voor nieuw zwembad Peter Lanssens

13 september 2019

09u39 3 Anzegem De inwoners van Anzegem en Deerlijk kunnen nog tot en met zondag 15 september naamvoorstellen indienen voor het nieuwe gemeenschappelijke zwembad aan het Ommersheimplein in Vichte. “We kregen al 230 voorstellen binnen, een onverwacht succes”, zegt schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (Inzet).

De inwoners worden vervolgens vanaf dinsdag 17 september nog eens aan het werk gezet. Vanaf dan kunnen ze op hun favoriet stemmen. Door één stem uit te brengen op www.deerlijk.be of denkmee.anzegem.be. Die stemming loopt tot en met 30 september. Er komt daarna een jury bijeen, die de knoop doorhakt. De naam en de winnaar van de wedstrijd worden in oktober bekendgemaakt. Hij of zij krijgt een jaarabonnement in het zwembad cadeau. De bouw van het bad van 25 op 10 meter, met vijf trainingsbanen van elk twee meter breed die je ook tot vier officiële banen van 2,5 meter breed kan omvormen, is volop bezig. Het bad krijgt verder een ploeterbadje, 22 kleedhokjes, 9 familiehokjes, 8 groepskleedkamers, bergkastjes, sanitair en een cafetaria. School- en clubzwemmen worden de belangrijkste activiteiten. De bouw kost de Gentse watermaatschappij Farys 6.013.953 euro, waarvan 1.137.500 euro via subsidies van Sport Vlaanderen. Farys mikt op 100.000 bezoekers per jaar. Het zwembad moet uiterlijk klaar zijn tegen de start van het schooljaar 2020-2021.