AD Delhaize Vichte schenkt 1.800 kant-en-klaarmaaltijden aan Sociaal Huis en Food Act 13 Pieterjan Neirynck

09 mei 2020

11u57 3 Anzegem Timothy Peelaers en Mélanie Loosveldt, de zaakvoerders van de AD Delhaize in Vichte, schonken afgelopen week 1.800 maaltijden aan het Sociaal Huis van de gemeente Anzegem.

“Bij de bestelling van de kant-en-klare spaghetti hebben we een foutje gemaakt”, verklapt Timothy (34). “De levering was zodanig groot dat het onhaalbaar was om alles te verkopen. In een week kunnen we enkele honderden spaghetti’s verkopen, geen 2.000 stuks”, zegt hij. Een promo-actie was een mogelijkheid, maar de zaakvoerders verkozen een andere oplossing. Ze contacteerden de gemeente en boden 1.800 maaltijden aan. “Moeilijk was dat niet. Annelies Demets, de coördinator van de sociale dienst, werkte hier vroeger als jobstudent. En schepen Davy Demets kennen we ook redelijk goed”, stelt Timothy. Het Sociaal Huis verdeelde 411 maaltijden onder de kwetsbare gezinnen in Anzegem. De rest ging naar Food Act 13, de organisatie die vanuit Kuurne voedseloverschotten verdeelt over 80 sociale organisaties in Zuid-West-Vlaanderen.