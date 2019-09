Actie ‘maak het groener in Anzegem’ opgestart Peter Lanssens

10 september 2019

De actie ‘maak het groener in Anzegem’ is opgestart. “Inwoners van onze gemeente kunnen dankzij de verkoopactie streekeigen (fruit)bomen, struiken en kleinfruit aan een heel voordelige prijs aakopen”, zegt schepen van Natuur Davy Demets (Inzet). “De opbrengst gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in onze gemeente. Dubbele winst voor de natuur dus”, aldus de schepen. Alle info staat op www.maakhetgroener.be.