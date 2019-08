Aantal fietsstraten in Anzegem breidt uit Joyce Mesdag

30 augustus 2019

17u22 1 Anzegem De Kerkdreef, Vichteplaats, Kasselrijstraat en een deel van de Beukenhofstraat worden vanaf 1 september fietsstraten. Na 4 maanden wordt dit project opnieuw geëvalueerd.

In een fietsstraat hebben fietsers voorrang. Als fietser mag je er de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij éénrichtingsverkeer, of de volledige rechterhelft van de rijbaan bij tweerichtingsverkeer. Automobilisten en andere motorvoertuigen mogen er maximum 30 kilometer per uur rijden én ze mogen de fietsers niet inhalen. Anzegem telt al een aantal fietsstraten, zoals de Sint-Antoniusstraat, de Nieuwpoortstraat, Butsegem en de Groeningestraat.