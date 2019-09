75 procent gecontroleerde fietsen niet in orde AHK

18 september 2019

19u00 0

De politiezone Mira controleerde afgelopen vrijdag fietsen. Ze deden dat omdat dan het startschot werd gegeven van de provinciale verkeerscampagne ‘Veilig Fietsen’. In totaal werden 32 fietsen gecontroleerd, maar liefst 24 daarvan bleken in orde. Vaak blijkt dat de reflectoren voor- en achteraan en de achterlichten niet in orde zijn. De politie voert tot midden oktober preventieve fietscontroles uit. In een tweede fase volgt een sensibiliseringsperiode in de scholen gevolgd door een repressieve aanpak. Dan volgen controles op de weg.