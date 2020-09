68-jarige vrouw voor rechter na resem diefstallen Alexander Haezebrouck

28 september 2020

14u46 1 Anzegem Een 68-jarige vrouw uit Anzegem moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor een hele reeks diefstallen. Zo sloeg ze toe in de winkels Carrefour en Zeeman. Volgens het openbaar ministerie heeft de vrouw begeleiding nodig. “Had ik geweten dat ik hier zou moeten komen had ik zeker niets mispeuterd”, zei de vrouw tegen de rechter.

De 68-jarige vrouw maakte in totaal 13 slachtoffers. De vrouw ging telkens over tot bekentenissen en het openbaar ministerie startte een bemiddeling in strafzaken op. “Maar omdat ze feiten bleef plegen, hebben we haar toch gedagvaard”, zei het openbaar ministerie. “Ze geeft wel altijd de feiten toe en vergoedt de slachtoffers als ze betrapt wordt. Ze moet begeleid worden. Ze weet dat ze een probleem heeft, maar laat zich niet behandelen.”

De laatste diefstal van de vrouw dateert van 27 mei. “Ik weet ook niet waarom ik het doe”, vertelde de vrouw tegen de rechter. “Ik heb vroeger nooit gestolen tot nu plots. Het waren ook altijd maar kleine dingen.” De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 2 november.