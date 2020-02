51-jarige man voor rechter na livechat met minderjarige meisjes Alexander Haezebrouck

19 februari 2020

18u58 0 Anzegem Een 51-jarige man uit Anzegem riskeert een gevangenisstraf van zes maanden voor het bezit van kinderporno. “Er kwam een melding binnen toen ontdekt werd dat de man bezig was met een livechat met twee minderjarige meisjes, en dat met zijn broek op zijn enkels”, zei de procureur.

De man ging over tot een livechat via zijn webcam met twee minderjarige meisjes, terwijl zijn broek op zijn enkels hing. “De meisjes waren aan het spelen met elkaar”, zei de procureur. “De man voerde evenwel geen seksuele handelingen uit bij zichzelf.” Nadien volgde een huiszoeking. Hoewel de man zei dat hij niet op zoek is naar minderjarigen, vond de politie toch een ruime verzameling kinderporno. “Ook de zoekacties die de man intikte laten weinig aan de verbeelding over.” De man die alleen woont en gescheiden is, drukte zijn spijt uit. “Het was niet mijn bedoeling, maar het is wel gebeurd.” Hij riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 18 maart.