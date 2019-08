400 volt door de leidingen, maar frituur

De Smulhoek kan toch weer openen Hans Verbeke

05 augustus 2019

20u24 13 Anzegem Kenneth Naert en Sarah Bostyn, beiden 34 jaar en de uitbaters van frituur De Smulhoek langs de Kerkstraat in Anzegem, slaken een zucht van verlichting. Door een kabelbreuk werd zondagavond 400 volt door hun leidingen gejaagd in de plaats van 230. “De schade is aanzienlijk maar alles wat we nodig hebben om te kunnen openen, is gelukkig nog intact”, zegt Sarah.

Ze waren met zes man na sluitingstijd aan het opruimen toen zondagavond rond half elf alle zekeringen sprongen in zowel de frituur als de privéwoning van het echtpaar. “Het leek wel alsof we in een spookhuis zaten”, zegt Sarah Bostyn. “De lichten begonnen te knipperen en de stroom viel uit. Telkens we de hoofdzekering weer inschakelden, herhaalde het schouwspel zich. Ook onze elektricien, die snel ter plaatse kwam, stond voor een raadsel. Een technicus van netbeheerder Fluvius, die later op de avond kwam, ontdekte wat er aan de hand was. Door een breuk aan een elektriciteitskabel liep de stroombelasting bij ons op tot 400 volt, in de plaats van de gewone 230.”

Herstellingswerken

Voor het koppel was het bang afwachten hoe groot de schade door de overspanning zou zijn. “We vreesden vooral voor onze frigo’s en diepvriescel”, zegt Sarah. “Omdat we zoveel verse bereidingen maken, zijn die nogal fors. Fluvius is maandagmorgen vroeg al begonnen met het zoeken naar de kabelbreuk en de herstellingswerken. Toen we kort na de middag weer normale stroom hadden, was het erg spannend, om te zien wat er nog werkte en wat niet.” Tot die laatste categorie behoren de twee airco’s in de zaak, de muziekinstallatie, een deel van de verlichting, alle domotica, de verwarmingsketel, de automatische rolluiken,… “En de mensen van Fluvius hebben ons gezegd dat er achteraf misschien nog wel schade zal blijken die we nu nog niet kunnen opmerken.”

Open tot zaterdag

Een geluk bij een ongeluk: zowel de frigo’s als de diepvriescel zijn intact gebleven. “Alles wat we nodig hebben om onze zaak te kunnen openen, werkt nog zoals voorheen”, zegt Sarah. “Op dat vlak hebben we dus geluk gehad. Straks hebben we vakantie en uit ervaring weten we dat heel wat van onze klanten voordien graag nog eens langskomen om frietjes te eten. Ondanks het voorval kunnen we hen toch ontvangen en daar zijn we blij om. Onze frituur is nog open tot en met zaterdagmiddag.” Netbeheerder Fluvius heeft intussen beloofd de schade te vergoeden die Sarah en Kenneth hebben geleden.