24 urenloop eert overleden juf: “We gaan Ilse nooit vergeten” Initiatiefnemers willen 16.000 euro ophalen en lopen met cheque naar Kortrijk Peter Lanssens

26 november 2019

16u23 9 Anzegem Juf Ilse Michels (45) uit Kruisem, ze overleed op 4 juli aan de gevolgen van pancreaskanker, krijgt een eerbetoon. Basisschool Het Bollebos, familie en vrienden houden zaterdag een 24 urenloop voor het Kinderkankerfonds. “We gaan Ilse nooit vergeten”, zegt directrice Ilse Delombaerde. De initiatiefnemers lopen tijdens De Warmste Week met de cheque naar Studio Brussel in Kortrijk.

Ilse Michels voerde moedig strijd tegen de vreselijke ziekte. Veertien maanden na de keiharde diagnose was het op. “Ze besefte dat ze ongeneeslijk ziek was”, vertelt Ilse Delombaerde. “Maar haar aandacht ging in het ziekenhuis vooral naar door kanker getroffen kinderen uit. Ze vond dat onwezenlijk en oneerlijk. Vandaar de motivatie om voor het Kinderkankerfonds te gaan. Ilse was een heel enthousiaste en positieve juf. Ze dacht mee en was altijd heel aanwezig op school. Haar heengaan is een groot verlies voor Het Bollebos.”

Benefietavond

Haar twee buddy’s Django Lamont en Davy Van den Berghe liepen op 11 november vorig jaar van Marathon naar Athene in Griekenland, om Ilse te steunen en geld in het laatje te brengen voor het Kinderkankerfonds. Er was op 1 december ook een benefietavond in feestzaal Harmonie in Oudenaarde, in goeie banen geleid door de werkgroep Run for juf Ilse. Er kwamen toen 400 mensen op af, die van optredens van onder meer Laura Tesoro genoten. Dat bracht toen alles samen 16.000 euro op. Ilse Michels overhandigde zelf nog de cheque tijdens De Warmste Week, in domein Puyenbroeck. Er volgt nu dus een nieuw project, met een 24 urenloop op zaterdag 30 november in Domein de Ghellinck in Elsegem.

Dit evenement organiseren heeft dan ook een therapeutische waarde. Het helpt ons om haar overlijden voor een stukje te verwerken, in positieve zin. Directrice Ilse Delombaerde

Therapeutische waarde

Het startschot is om 11 uur. “Haar partner, zoon en buddy’s luiden de eerste ronde in, op weg naar een mooi loop- en wandelevent. Waarbij iedereen kiest hoeveel ronden van 1,2 kilometer hij of zij aflegt”, vertelt Ilse Delombaerde. “Het Bollebosteam doet mee. Onze leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar sluiten zondag om 11 uur de 24 urenloop af. Door symbolisch het laatste rondje mee te lopen en ballonnen te laten opgaan. Zij waren de kinderen die nog les kregen van juf Ilse. Haar dood had een zeer grote impact op de kinderen, de ouders en het team van de school. Dit evenement organiseren heeft dan ook een therapeutische waarde. Het helpt ons om haar overlijden voor een stukje te verwerken, in positieve zin. We hopen vurig om weer zeker 16.000 euro op te halen. Zodat we tijdens De Warmste Week, een datum ligt nog niet vast, met trots onze cheque kunnen overhandigen op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Een delegatie zal met de cheque naar Kortrijk lopen. En er gaan daar ook veel ouders en leerlingen staan. Daar ben ik zeker van.”

Gepersonaliseerde gadgets

Deelnemers schrijven zich in via ilse.delombaerde@hetbollebos.be. Je stort nadien 5 euro voor kinderen jonger dan 14 jaar, 15 euro voor volwassenen of 250 euro per groep van maximum 20 deelnemers op BE82 3631 9201 4368. Elke deelnemer ontvangt een goodiebag, gesponsord door bedrijven en handelaars. Wie ’s nachts loopt of wandelt tussen 24 en 6 uur, wordt extra verwend met gratis hapjes en drankjes. In de tent kan je 24 uur lang frisse of warme drankjes, zelfgemaakte taart, soep, croque-monsieurs, verse pannenkoeken of hamburgers kopen. De initiatiefnemers verkopen ook leuke gadgets met de leuze ‘lach’ van juf Ilse op, zoals gepersonaliseerde lippenstift en paraplu’s.