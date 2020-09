120 onteigeningen nodig voor aanleg nieuw fietspad tussen Anzegem en Kaster Pieterjan Neirynck

03 september 2020

13u51 0 Anzegem Nog dit jaar starten de voorbereidingen voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N382 tussen Anzegem en Kaster. Er zijn 120 onteigeningen nodig om het project mogelijk te maken.

Dat blijkt uit een antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA). De Vlaamse regering voorziet 1,5 miljoen euro om bij 120 percelen een strook grond langs de straatkant in te nemen. Dat is nodig om het nieuwe fietspad, dat in totaal 5 miljoen euro zal kosten, aan te leggen.

Dodelijk ongeval

“Tussen 2014 en 2018 gebeurden er op dit gedeelte van de gewestweg maar liefst 28 ongevallen, waarbij in totaal 37 gewonden vielen. Onder de slachtoffers waren er zes bromfietsers en zeven fietsers”, duidt Maertens de noodzaak van het nieuwe fietspad. Eerder vond er ook een dodelijk ongeval plaats langs het traject: de 20-jarige Ramses Van Hulle werd op 20 november 2010 in de Statiestraat op zijn fiets aangereden door een auto die een vrachtwagen inhaalde.