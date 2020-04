12 maanden effectief voor dealer aan Torrebos Alexander Haezebrouck

22 april 2020

13u47 1 Anzegem Een 30-jarige man uit Anzegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden effectief voor het dealen aan het Torrebos in Anzegem. De politie kon de man op heterdaad betrappen tijdens een observatie aan het Torrebos.

De politie had info gekregen dat er gedeald werd aan het Torrebos in Anzegem. Ze besloten daarom om het Torrebos te observeren. Op een avond zag de politie om 21.20 uur een drugdeal doorgaan. De agenten sloegen de 30-jarige Anzegemnaar meteen in de boeien. Tijdens een huiszoeking vonden ze nog eens twee kilogram cannabis en 20 pillen XTC. Hij gaf zelf aan dat hij al zo’n vijf jaar drugs dealde. Timo A. werd eerder al twee keer veroordeeld voor drugsfeiten, in 2018 en 2019. Hij werd toen veroordeeld tot straffen met uitstel onder voorwaarden. Nu heeft de rechter de man dus een effectieve gevangenisstraf opgelegd. Naast de celstraf moet Timo A. ook nog 8.000 euro boete betalen en verklaarde de rechter 900 euro vermogenswinst verbeurd.