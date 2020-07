‘Pizza Avelgem’ opent tweede vestiging in Anzegem Pieterjan Neirynck

23 juli 2020

09u45 0 Anzegem Ruzanna Aleksanyan (41), de zaakvoerster van ‘Pizza Avelgem’ in de Ruggestraat, gaat nu ook Anzegem veroveren. In de Kerkstraat opende de joviale Armeense begin juli een nieuw restaurant, met de toepasselijke naam ‘Pizza-Pitta Anzegem’.

Aan ervaring heeft de Armeense Ruzanna Aleksanyan geen gebrek. Enkele jaren geleden opende ze een pizzarestaurant in Avelgem, nu doet ze hetzelfde in buurgemeente Anzegem. “Alleen is het aanbod iets ruimer. Mijn idee was om mij opnieuw te focussen op pizza, maar mijn echtgenoot vond het beter om er pitta bij te nemen. De mensen vinden het fijn als ze veel keuze hebben, zei hij. Voor ieder wat wils”, zegt Ruzanna, die nu bezig is aan de derde week. “Hoewel de coronacrisis en de zomerperiode mij parten spelen, kan ik eigenlijk niet klagen. De start verloopt niet super, maar ook niet slecht.”

Maandag gesloten

‘Pizza-Pitta Anzegem’ is elke middag van 11 tot 14 uur open, behalve op zondag en maandag. ‘s Avonds kan je tussen 17 en 23 uur terecht bij Ruzanna, behalve op maandag. “In Avelgem ben ik enkel ‘s avonds open, waardoor ik ‘s middags de zaak in Anzegem kan openhouden. Voor de overige momenten heb ik enkele personeelsleden”, vertelt Ruzanna, die drie kindjes heeft. “Of ik nog tijd kan vrijmaken voor hen? Ja hoor! Ze weten dat de restaurants op maandag gesloten zijn en dat er dan tijd is om samen leuke dingen te doen. Afgelopen maandag zijn we samen naar het park en de speeltuin geweest, dus dat lukt wel.”