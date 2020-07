‘Omring Anzegem Niet’ schrijft brief aan minister Peeters: “Laat omleidingsweg definitief vallen” Alternatief is éénrichtingslus over bestaande wegen Pieterjan Neirynck

05 juli 2020

16u32 3 Anzegem De veelbesproken Anzegemse ring blijft de gemoederen beroeren. Nadat de kwestie op de laatste gemeenteraad besproken werd, roert ook ‘Omring Anzegem Niet’ zich opnieuw. In een brief aan bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) roept het comité op om de omleidingsweg te laten vallen. “Het is nu meer dan ooit belangrijk om een krachtige boodschap te sturen.”

Tijdens de recentste gemeenteraad vond er opnieuw een discussie plaats over de controversiële ringweg rond Anzegem. De officiële stand van zaken is nog altijd dat de gemeente het traject van de omleidingsweg in 2018 verworpen heeft. Sindsdien zat het bestuur wel aan tafel met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Zij vond het een optie om aan de kerk vijf huizen te onteigenen en de bocht aan te pakken. Zo verdwijnt het gemanoeuvreer van de vrachtwagens die de straat willen inslaan. Daarnaast kon er nog een trajectcontrole tussen de Buyckstraat en de rotonde komen”, vertelde burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

45 huizen onteigenen

Kort daarna volgde een vergadering met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Van het voorstel van de minister kon geen sprake zijn, omdat de verkeersveiligheid niet zou verbeteren. ‘Als jullie geen ring willen, hebben we een ander voorstel. We zullen tussen de 35 en 45 huizen afbreken om de Kerkstraat te verbreden en een fietspad aan te leggen’, zeiden ze. Dat zou betekenen dat het klooster en een reeks nieuwe appartementen zouden verdwijnen”, zei Devogelaere. “Er werd zelfs gedreigd dat als we de ring niet aanvaarden, we in de toekomst op geen enkele inspanning van AWV meer moeten rekenen. Ze gaven ook toe dat onze problemen niet op te lossen zijn.”

Geen draagvlak

De meerderheid liet uiteindelijk aan de minister weten dat Anzegem “geen vragende partij is voor de omleidingsweg”. Om die boodschap te ondersteunen, heeft actiecomité ‘Omring Anzegem Niet’ via haar advocaat een brief gericht aan Lydia Peeters. “Daarin vragen we de minister om definitief af te zien van de omleidingsweg, die 120 miljoen euro kost en geen draagvlak heeft binnen de gemeente”, verklaart bestuurslid Bruno Vermeire. “We zijn hoopvol door het signaal dat het college van burgemeester en schepenen geeft, namelijk dat de omleidingsweg de allerlaatste optie is. Het is ook de allerslechtste”, vult Stephane Verhaege aan.

Eénrichtingslus

‘Omring Anzegem Niet’ ziet wel heil in de éénrichtingslus voor vrachtwagens die het schepencollege zelf voorstelt. Daarbij ontstaat er een ring op bestaande wegen. “Vrachtwagens moeten afrijden van de E17 in Vichte, door Ingooigem en Tiegem naar de Schelde en terugrijden door Anzegem en Waregem naar de E17. Dat kan in combinatie met een trajectcontrole, die de snelheid moet verlagen”, legt burgemeester Devogelaere uit. “Deze oplossing behoeft geen extra infrastructuur en kost de gemeenschap dus niets”, besluit Bruno Vermeire van het actiecomité.