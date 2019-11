Antwerpse Syriëstrijdster riskeert 5 jaar cel WHW

17u34 0 Het federaal parket heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen Kaoutar El Azzouzi, een 29-jarige vrouw uit Antwerpen die in april 2013 naar Syrië was vertrokken om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Haar echtgenoot, Abdelhakim Hamoudan, werd in maart 2018 ook tot 5 jaar cel veroordeeld, al zijn er vermoedens dat de man al in 2016 zou zijn omgekomen bij een bombardement.

Volgens het federaal parket bereidden zowel Hamoudan als El Azzouzi zich in België al voor op een leven in een gebied waar de sharia heerste. Zo zou de vrouw systematisch gesluierd rondgelopen hebben en zich nog enkel vertoond hebben aan familieleden. In april 2013 vertrok het koppel met hun drie jaar oude zoontje naar Syrië. Drie dagen na hun vertrek belde Hamoudan van aan de Turks-Syrische grens naar hun familie om hun vertrek te melden.“In Syrië sloot het koppel zich aan bij Jabhat al-Nusra, dat in 2016 van naam veranderde en Jabhat Fateh al-Sham werd”, klonk het aan de zijde van het federaal parket. “Het koppel verbleef in een villa in Aleppo waar de man ‘onder-emir van de buitenlanders’ was, een belangrijke functie dus.”

Volgens het federaal parket maakte ook Kaoutar El Azzouzi zich schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, door haar huwelijk met een jihadi en door hem materiële en morele steun te leveren, al was het maar door in te staan voor het huishouden en de opvoeding van hun intussen drie kinderen.“Volgens een analyse van het OCAD vormt zij een grote bedreiging voor de Belgische staat, door haar hoge capaciteit om actie te ondernemen”, aldus nog het federaal parket, dat 5 jaar cel eiste tegen de vrouw. Die daagde zelf niet op voor haar proces. Uitspraak op 10 december.