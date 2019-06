Zwijndrechtse (20) met wapenarsenaal in flat, blijft in de cel BJS

18u29 0 Antwerpen De 20-jarige Birgits S. uit Zwijndrecht blijft nog een maand in de cel na een beslissing van de Antwerpse raadkamer.

In de nacht van 20 april 2019 had ze zelf de hulpdiensten gebeld, omdat ze zich in de voet zou hebben geschoten. In de woning in de Verbrandendijk werden een aantal kilo’s cocaïne, ontstekingsmechanismen, 8 granaten, munitie, explosieven, vuurwapens en een grote hoeveelheid cash geld aangetroffen. “Het onderzoek loopt verder”, laat het parket weten.