Zwemmers in verboden zones bezorgen politie handenvol werk

09 augustus 2020

De Antwerpse politie heeft zaterdag veel zwemmers uit het water gehaald op plaatsen waar het verboden is om te zwemmen. Zij krijgen een GAS-boete. Het Galgeweel, de Schelde aan Sint-Anneke en de Ekerse putten zijn bij deze hitte drukbezocht plaatsen. "De zwemmers zijn zich niet bewust van de gevaren van deze wateren", zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen.

Ook in Antwerpen zochten heel veel mensen het water op. Donderdag had de politie via sociale media al gewaarschuwd voor het zwemverbod.

Wouter Bruyns: “De onderstroom en de plotse temperatuurverschillen zijn een groot gevaar waar zwemmers zich niet van bewust zijn. Tot zij ver in het water zijn en ineens in de problemen komen. Vandaar dat op het Galgeweel, de Ekerse putten en aan Sint-Annastrand een zwemverbod geldt. Wij grijpen daar preventief in en halen alle zwemmers uit het water. Zij krijgen ook een GAS-boete. Met die tussenkomsten willen wij vooral voorkomen dat iemand in nood geraakt en er een hele reddingsoperatie moet opgezet worden.”

Ook de volgende dagen blijft de politie toezicht houden op het zwemmen in verboden zones.