Zwemmen en zweten: triatlonfestival op Eilandje is nu al klassieker Philippe Truyts

23 juni 2019

19u29 0 Antwerpen Triatlon: het blijft toch net wat selectiever dan pakweg een 10 Miles. Maar dat het Port of Antwerp Triathlon Festival al van bij de tweede editie een klassieker wordt, daar kon zondag niemand naast kijken. Dé attractie is natuurlijk het rondje zwemmen in het Bonapartedok. Dat was niet eens koud: 21 graden. Bijna 1.500 atleten en recreanten waagden er zich zondagochtend aan. ’s Namiddags stond er nog een Wereldbekermanche op het programma.

“Ik heb mezelf overtroffen”, glunderde Antwerpenaar Sam Peronet (25) toen hij de tijd van zijn kwarttriatlon (2 uur 34 minuten) onder ogen kreeg. “Ik had nog nooit op een koersfiets gezeten, zwemmen deed ik niet meer sinds de lagere school. En lopen? De laatste twee ronden heb ik op karakter afgewerkt.” Talent, heet dat.

Sam heeft vroeger veel geskied. “Eind vorig jaar ben ik met thaiboksen begonnen. Met een competitief doel. Dat ik aan deze triatlon zou deelnemen, heb ik pas twee maanden geleden beslist op vraag van een vriend. Ik ben dan gaan trainen met Triathlon Mobility. Volgende maand ga ik al opnieuw een triatlon doen.”

Marco Ooms en An Lefevre (Deurne) kozen voor de Fun Race. Tijden zijn dan bijkomstig en je hoeft niet zonodig met de koersfiets de baan op. Met de mountainbike of een Vélo mag ook. “We wilden ook eens proeven van een triatlon. 350 meter zwemmen, 15 kilometer fietsen en 5000 meter lopen: ver genoeg, hoor. We hopen dat de warmte straks meevalt”, zegden ze net voor de start.

Later op de middag kwamen de professionele triatleten in actie voor de Wereldbeker.