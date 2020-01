Zwartwerkers gepakt in shisha- en snackbars Sander Bral

27 januari 2020

16u03 0

Het KALI-team van de politie, dat drugsbendes bestrijdt, controleerde dit weekend samen met het wijkteam, de mobiele eenheid, een drugshond, de douane, het federaal voedselagentschap en de sociale controle twee shishabars en een snackbar in het stadscentrum.

Er werden meerdere inbreuken vastgesteld, er waren studenten zonder contract aan het werk, er werd een illegale werknemer vastgesteld en drie werknemers waren niet correct aangemeld. Er werd in de snackbar 30 kilogram vlees vernietigd dat op een onveilige manier bewaard werd. Er werd ook 25 kilogram tabak voor waterpijpen in beslag genomen door de douane.

Ook het wijkteam van Borgerhout controleerde handelszaken in hun werkgebied. In zes van de acht gecontroleerde zaken werd zwartwerk vastgesteld, drie werknemers bleken zelfs illegaal in ons land en werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. In twee zaken werd ook geen verantwoordelijke aangetroffen, ook hier werd een pv voor opgemaakt.

Tot slot controleerde ook het wijkteam van de stationsomgeving handelszaken in de Provinciestraat en het Statiekwartier. In een supermarkt werkte een dame die illegaal in ons land verbleef. Ook in een kapperszaak en een eethuis werden illegale werknemers aangetroffen. In een shishabar werden tot slot nog inbreuken tegen het rookverbod vastgesteld.