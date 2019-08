Zwart kruispunt bij Belgiëlei wordt veiliger voor fietsers en voetgangers PhT

30 augustus 2019

17u14 0 Antwerpen Het ingewikkelde kruispunt van de Mercatorstraat, Brialmontlei, Belgiëlei en Van den Nestlei in Antwerpen gaat op de schop. Daar doen de zwakke weggebruikers hun voordeel mee, want het gaat om een zwart punt. De werken beginnen eind september en duren tot maart 2020.

“We merken dat veel fietsers niet weten hoe ze dit kruispunt op een juiste manier moeten oversteken”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We gaan de onduidelijkheden aanpakken, zodat alles overzichtelijker en veiliger wordt.”

Naast nieuwe fietspaden en –oversteken en meer opstelruimte aan de hoeken komt er ook een nieuwe fietsverbinding tussen de Brialmontlei en de Belgiëlei. De aannemer werkt in vier fasen. Tijdens fase 1 en 2 zijn de hoeken van de Van den Nestlei et de Mercatorstraat aan de beurt. In de loop van december wordt tijdens de derde fase de rijweg in de Van den Nestlei vernieuwd, in het gedeelte tussen de Mercatorstraat en Oostenstraat. Na Nieuwjaar start de laatste fase aan de kant van de Belgiëlei met ook de aanleg van de verbinding met de Brialmontlei.

Voor mogelijke hinder en omleidingen: www.slimnaarantwerpen.be (onder ‘wegenwerken’).