Zware vechtpartij bij show Dimitri Vegas & Like Mike: Nederlander (53) riskeert 2 jaar cel

BJS

04 november 2019

11u41 0 Antwerpen Een Nederlander van 53 riskeert 2 jaar cel en 1.200 euro boete voor zijn betrokkenheid bij een zware knokpartij tijdens een concert van Dimitri Vegas & Like Mike in het Antwerps Sportpaleis. Het slachtoffer liep daarbij een schedelbreuk en een hersenbloeding op. De beklaagde wil de vrijspraak.

Toon was op 15 december 2017 met een groepje vrienden naar het concert van het bekende dj-duo Dimitri Vegas en Like Mike getrokken. Rond 22 uur, kort nadat ze binnen kwamen, werd de destijds 28-jarige jongeman aangevallen. In het ziekenhuis bleek dat de twintiger een hersenbloeding en schedelbreuk had opgelopen. Even werd voor zijn leven gevreesd.

Begin 2018 deed slachtoffer Toon zijn verhaal in het opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ op VTM. Ook Dimitri Vegas & Like Mike draafden op in het programma op en lanceerden een oproep in de hoop de dader te vinden.

Na de uitzending meldde zich een getuige die beelden had gemaakt van het moment van de aanval. Daarop is te zien hoe een kerel met ontbloot bovenlijf plots op de Belg toestapt en hem een slag in het gezicht verkoopt.

Oorspronkelijk was sprake van een verdachte met een opvallende tatoeage, maar die piste bleek tijdens het verdere onderzoek onjuist. De doorbraak kwam er nadat er ook een getuigenoproep was gelanceerd in ‘Opsporing Verzocht’ in Nederland. Uiteindelijk werd een Europees opsporingsbevel uitgeschreven, en nog iets later kon de Nederlandse politie de 53-jarige Arie D.P. oppakken in Rotterdam.

Arie D.P. gaf toe dat hij in het Sportpaleis bij een vechtpartij betrokken was geraakt. “Omdat zijn vriendin werd lastiggevallen en met bier werd overgoten, heeft mijn cliënt in het tumult inderdaad een vuistslag uitgedeeld”, pleitte zijn advocaat Tim Smet. “Maar dit was niet de slag waardoor het slachtoffer zo zwaar toegetakeld raakte. We vragen de vrijspraak.”

Volgens Smet voegde er nog aan toe dat zijn cliënt niet voldoet aan de omschrijving van de dader die getuigen na de feiten hadden gegeven. “Verschillende getuigen spreken over een man van eind de twintig met een opvallende tattoo op de borst. Mijn cliënt is een vijftiger en heeft geen tattoos.”

Vonnis op 2 december.