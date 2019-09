Zware straffen tot 17 jaar in dossier rond bananenbende: “Zelfs toen lading van 1,7 ton coke werd ontdekt, organiseerden ze een nieuw transport” BJS

18 september 2019

16u35 3 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft zware straffen tot wel 17 jaar uitgesproken tegen leden van de zogenaamde bananenbende, die verdacht wordt van de invoer van bijna 3,5 ton cocaïne via de Antwerpse haven.

Precies een jaar geleden strooide de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg ook al met forse straffen in de zaak rond de bananenbende. Vermeend kopstuk Karim A. kreeg toen 15 jaar cel. Twee andere belangrijke figuren in het dossier, Ismael E.G. en Khalid O.H., moesten tien jaar achter tralies.

In het voorjaar werd de zaak behandeld voor het hof van beroep, waar het openbaar ministerie tegen kopstuk Karim A. een loodzware 20 jaar celstraf eiste. Woensdag werd A. uiteindelijk veroordeeld tot 17 jaar cel, twee jaar meer dan in eerste aanleg. E.G. en O.H. kregen respectievelijk 12 en 6 jaar cel. De onmiddellijke aanhouding van het drietal werd ook bevolen.

Strenge woorden

Het hof sprak strenge woorden in het arrest. “De beklaagden werden gedreven door een hang naar grof en gemakkelijk geldgewin. Ze negeerden daarbij volledig de gevaren van hun handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van gebruikers. Hun criminele opzet was dermate in hun organisatie verankerd dat de beklaagden zich niet lieten ontmoedigen door de ‘tegenslag’ dat meer dan 1,7 ton cocaïne verdwenen bleek uit hun lading bananen. Meer nog, ze zetten zelfs door en organiseerden een volgende invoer.”

Het onderzoek tegen de bende startte in november 2015 toen de directie van de containerkaai 730 in de Antwerpse haven de politie tipte. Op de kade stonden acht koelcontainers met ladingen bananen die al weken onaangeroerd waren gebleven. De stank werd ondraaglijk.

Zuid-Amerika

De speurders vonden het raar dat de firma die de bananen had besteld geen actie ondernam, maar ondertussen wel ladingen verse bananen uit Zuid-Amerika liet overkomen.

In augustus 2016 werd een lading van 1,7 ton ontdekt in een container bananen. Kort erna vonden havenarbeiders bij toeval een tweede lading van 1,75 ton cocaïne in een andere container met bananen.